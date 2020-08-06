Очистные в ТиНАО оборудуют новейшими системами обеззараживания к 2025 году – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
К 2025 году очистные сооружения Мосводоканала, которые расположены в ТиНАО, оборудуют новейшими системами очистки и обеззараживания к 2025 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В очистных сооружениях, которые перешли на баланс Мосводоканала после присоединения к Москве новых территорий, провели комплексную инвентаризацию и обследование. Специалисты выявили проблемные места, в которых использовалась устаревшая технология очистки. Установили системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", – сказал Бирюков.
По его словам, уже принята программа по реконструкции очистных сооружений в округе и строительству новых объектов.
"После реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания", – заявил заместитель мэра.
Ранее сообщалось, что комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений завершится в 2022 году. Работы идут с опережением начального графика.
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