Очистные в ТиНАО оборудуют новейшими системами обеззараживания к 2025 году – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

К 2025 году очистные сооружения Мосводоканала, которые расположены в ТиНАО, оборудуют новейшими системами очистки и обеззараживания к 2025 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В очистных сооружениях, которые перешли на баланс Мосводоканала после присоединения к Москве новых территорий, провели комплексную инвентаризацию и обследование. Специалисты выявили проблемные места, в которых использовалась устаревшая технология очистки. Установили системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", – сказал Бирюков.

По его словам, уже принята программа по реконструкции очистных сооружений в округе и строительству новых объектов.

"После реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания", – заявил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений завершится в 2022 году. Работы идут с опережением начального графика.