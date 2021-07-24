В поселке Киевский завершили строительство современных очистных сооружений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Очистные сооружения нового поколения возвели в поселке Киевском в ТиНАО, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Новый объект позволит оптимизировать схему водоотведения территории населенного пункта, отказаться от перекачки сточных вод на Наро-Фоминские очистные сооружения, подключить к централизованной системе железнодорожный узел Бекасово", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Модернизированный комплекс способен производить полный цикл механической и биологической очистки сточных вод. Кроме того, здесь будут применять доочистку и ультрафиолетовое обеззараживание.

Производительность водоочистных сооружений составляет шесть кубометров в сутки. Объект возвели в рамках программы реконструкции очистных сооружений в ТиНАО и строительства новых, которая рассчитана на срок до 2025 года.

На сегодняшний день реконструкцию произвели на восьми локальных очистных сооружениях. Кроме того, три устаревших комплекса вывели из эксплуатации, заменив насосами, которые перекачивают сточные воды на более современные сооружения.

В мае текущего года стало известно о планах по ликвидации прудов-отстойников "Тушино-2" в Южном Тушине. Данная мера рассматривается в рамках реконструкции очистных сооружений дождевой канализации.