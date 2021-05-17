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Пруды-отстойники "Тушино-2" ликвидируют во время реконструкции очистных сооружений дождевой канализации в Южном Тушине.

"Проектом планировки предусмотрено строительство нового очистного сооружения с применением наилучших доступных технологий в сфере очистки поверхностных сточных вод взамен действующих прудов-отстойников "Тушино-2", – пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Планируется также укрепить дно и берега реки Сходни у водовыпуска, а также переложить трубопровод диаметром 150 сантиметров по новой трассе.

Княжевская также отметила, что модернизация происходит в рамках реализации регионального проекта "Оздоровление реки Волги".

Ранее Сергей Собянин осмотрел результаты реализации первого этапа реконструкции Люберецких очистных сооружений. По его словам, вторая очередь готова уже на 60%, а полностью все работы планируется завершить в период с 2021 по 2023 год.

