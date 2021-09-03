Мясников назвал продукты, употребление которых может спровоцировать рак

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, провоцирующие онкологические заболевания. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Как объяснил эксперт, неправильное питание может стать причиной возникновения каждого пятого случая такого заболевания. Отмечается, что в данном случае речь идет о тех продуктах, которые вызывают ожирение, что приводит к повышению уровня инсулина в крови.

Врач уточнил, что риск возникновения онкологии у людей с диабетом выше в 8 раз, и напомнил о рекомендации не есть ничего белого.

"Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это все приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям", – посоветовал специалист.

Мясников также сообщил, что алкогольные напитки даже в умеренных количествах сказываются на развитии онкологии груди и кишечника. Кроме того, по его словам, соль также часто приводит к раку желудка и относится к канцерогенам наравне с алкоголем, табаком и химическими веществами.

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