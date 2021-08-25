Кардиолог рассказала о симптоме надвигающегося инфаркта

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Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как распознать надвигающийся инфаркт. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, более половины пациентов, у которых диагностируют инфаркт, не обращают внимания на боли в груди. Кореневич уточнила, что в этом случае речь идет именно о неприятных ощущениях, а не о явной нестерпимой боли.

"Мне давит, жмет, у меня жар в груди, говорят они (пациенты. – Прим. ред.). Это странное ощущение не воспринимается как боль", – отметила врач.

К другим симптомам инфаркта эксперт отнесла жжение в руках и нарушение работы легких.

Как подчеркнула кардиолог, если какие-либо из перечисленных симптомов сохраняются более 10 минут, необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее врач порекомендовал для поддержания здоровья потреблять больше рыбы и морепродуктов либо компенсировать их чистым рыбьим жиром из аптеки. Он отметил, что содержащиеся в них жирные кислоты необходимы для деятельности головного мозга.

По словам специалиста, рыбий жир предотвращает инфаркты, инсульты, аритмию, тромбозы, уменьшает риск внезапной смерти, уменьшает число сердечных сокращений. Добавка полезна при депрессии, оказывает противовоспалительный эффект и уменьшает резистентность к инсулину.

