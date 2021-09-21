Доктор Мясников рассказал, для кого употребление соли особо опасно

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Чрезмерное употребление соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а особо опасен данный продукт для гипертоников. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, норма соли в день составляет 5 граммов, однако россияне в среднем употребляют почти 10 граммов. Почти 70% NaCl поступает в организм человека через обработанные продукты, в частности колбасные изделия. Хлеб между тем и вовсе содержит половину суточной нормы соли, предупредил Мясников.

Наибольшую опасность соль представляет для гипертоников, особенно тех, кому больше 50 лет, утверждает врач. Таким людям он рекомендует употреблять не более 3 граммов данного продукта в день.

Ранее Мясников назвал основные ошибки людей с диагностированной гипертонией. Он отметил, что пациенты обычно реагируют на заболевание радикально – либо вовсе его игнорируют, либо уделяют чрезмерное внимание ограничениям.

По его словам, для контроля за состоянием достаточно посещать врача раз в три месяца. В качестве профилактики гипертонии он порекомендовал заниматься тренировкой сердечно-сосудистой системы.

