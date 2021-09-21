Доктор Мясников рассказал, для кого употребление соли особо опасно

Фото: depositphotos/miskolin
Чрезмерное употребление соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а особо опасен данный продукт для гипертоников. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, норма соли в день составляет 5 граммов, однако россияне в среднем употребляют почти 10 граммов. Почти 70% NaCl поступает в организм человека через обработанные продукты, в частности колбасные изделия. Хлеб между тем и вовсе содержит половину суточной нормы соли, предупредил Мясников.
Наибольшую опасность соль представляет для гипертоников, особенно тех, кому больше 50 лет, утверждает врач. Таким людям он рекомендует употреблять не более 3 граммов данного продукта в день.
Ранее Мясников назвал основные ошибки людей с диагностированной гипертонией. Он отметил, что пациенты обычно реагируют на заболевание радикально – либо вовсе его игнорируют, либо уделяют чрезмерное внимание ограничениям.
По его словам, для контроля за состоянием достаточно посещать врача раз в три месяца. В качестве профилактики гипертонии он порекомендовал заниматься тренировкой сердечно-сосудистой системы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: