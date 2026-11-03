В Воронеже 14-летнего подростка арестовали за вымогательство и насилие над детьми

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Воронежский областной суд отправил в СИЗО 14-летнего подростка по обвинению в вымогательстве, разбойных нападениях и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев 2026 года подросток неоднократно требовал у детей деньги, угрожая им насилием и применяя его. Кроме того, он совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера и нападал на них с использованием предметов в качестве оружия.

В материалах дела также указано, что родители и педагоги утратили контроль над поведением подростка. Противоправные действия он, по данным суда, допускал и в отношении педагогов.

В ходе рассмотрения дела один из районных судов отказал в заключении несовершеннолетнего под стражу. Впоследствии прокурор и законные представители потерпевших обжаловали это решение. Рассмотрев апелляции, областной суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пятерых подростков задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении школьника и вымогательстве. По версии ГСУ СК по городу, на Купчинской улице во Фрунзенском районе на школьника напали подростки 15–16 лет, насильно усадили его в автомобиль, стали запугивать и требовать деньги, но он сумел сообщить о похищении, после чего его освободили правоохранители.