Москвичам показали, как маленькая девочка впервые пробует пиццу

В Сети опубликовали ролик, на котором маленькая девочка впервые в жизни пробует кусочек пиццы. Пользователи оценили радость маленькой девочки.

Ролик уже набрал больше 8 миллионов лайков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.