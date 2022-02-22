Врач предупредила об опасности употребления кофе при "Омикроне"

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не пить кофе заразившимся "Омикроном".

По словам специалиста, употребление этого напитка во время болезни способствует обезвоживанию и усугубляет процесс интоксикации в организме. "В условиях, когда человеку нужна помощь и не всегда физиология организма справляется с ситуацией, кофе может нанести ему вред", – предупреждает диетолог.



(нарушение кислотно-щелочного баланса. – Прим. ред.) . Это может привести к сбою не только сердечно-сосудистой, но и других систем организма, усугублению и утяжелению течения болезни. Безусловно, кофе может и замедлить выздоровление.

Маргарита Королева врач-диетолог Углубляется интоксикация, ацидоз. Это может привести к сбою не только сердечно-сосудистой, но и других систем организма, усугублению и утяжелению течения болезни. Безусловно, кофе может и замедлить выздоровление.

Кроме того, любимый многими напиток нарушает процесс усвоения ряда минеральных веществ, продолжает врач. "Это может привести к дополнительному нарушению электролитного обмена, что не стоило бы делать при коронавирусе", – подчеркнула она.

Тем, кто легко переносит "Омикрон" и не может совсем отказаться от кофе, специалист советует пить не более одной чашки в день.

"Если человек в хорошем состоянии и не имеет накопленных проблем с сердечно-сосудистой системой, то одну чашку можно, но при этом надо увеличить количество потребляемой жидкости не менее чем на один стакан или ту же чашку, для того чтобы количество циркулирующей жидкости в организме не уменьшилось", – заключила Королева.

Ранее россиянам на время пандемии порекомендовали отказаться от употребления жареного мяса, холодных напитков, а также богатых сахаром продуктов. Вместе с тем следует обратить внимание на пищу, богатую витамином D. Речь идет о таких продуктах, как морская рыба, печень трески, яйца и молоко.