Врач предупредила об опасности употребления кофе при "Омикроне"

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не пить кофе заразившимся "Омикроном".
По словам специалиста, употребление этого напитка во время болезни способствует обезвоживанию и усугубляет процесс интоксикации в организме. "В условиях, когда человеку нужна помощь и не всегда физиология организма справляется с ситуацией, кофе может нанести ему вред", – предупреждает диетолог.
Кроме того, любимый многими напиток нарушает процесс усвоения ряда минеральных веществ, продолжает врач. "Это может привести к дополнительному нарушению электролитного обмена, что не стоило бы делать при коронавирусе", – подчеркнула она.
Тем, кто легко переносит "Омикрон" и не может совсем отказаться от кофе, специалист советует пить не более одной чашки в день.
"Если человек в хорошем состоянии и не имеет накопленных проблем с сердечно-сосудистой системой, то одну чашку можно, но при этом надо увеличить количество потребляемой жидкости не менее чем на один стакан или ту же чашку, для того чтобы количество циркулирующей жидкости в организме не уменьшилось", – заключила Королева.
Ранее россиянам на время пандемии порекомендовали отказаться от употребления жареного мяса, холодных напитков, а также богатых сахаром продуктов. Вместе с тем следует обратить внимание на пищу, богатую витамином D. Речь идет о таких продуктах, как морская рыба, печень трески, яйца и молоко.
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