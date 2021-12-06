Специалист рассказала, что полезно есть после перенесенного коронавируса

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Клинический психолог-диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, что нужно есть, чтобы повысить свои силы после перенесенного коронавируса. По ее словам, нужно уделить внимание своему меню, чтобы помочь организму восстановиться, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Коронавирус ударяет по иммунной системе. Сейчас особенно важно ее укреплять, так как она страдает первично. Когда иммунитет ослаблен, из организма вымываются основные минералы, которые влияют на его плодотворную и активную работу", – пояснила специалист.

Ивашкевич рекомендует включать в свой рацион продукты, богатые цинком. Подойдет бульон, сваренный из говядины или даже из говяжьей печени. В блюда также обязательно добавлять фасоль. Кроме того, эксперт призывает не забывать о продуктах с содержанием йода.

"Здесь речь идет про такие варианты, как черника, водоросли, хурма. Можно делать отвары или компоты на основе ягод черники. Также внимательно просчитайте суточный калораж: если в нем не наблюдается превышений, можно позволить себе съесть 2–3 штуки хурмы", – пояснила специалист.

Специалист также посоветовала сильно не отклоняться от своего привычного режима питания.

Ранее стало известно, в каком виде лучше всего есть яйца для получения максимальной пользы. По словам специалиста, способ приготовления влияет на усвоение продукта организмом. Легче всего усваивается омлет, немногим сложнее – яйцо пашот, яйцо бенедикт и отварное яйцо.