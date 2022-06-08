Врач рассказала, кому опасно использовать кондиционер

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Кондиционер может быть опасен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом и синуситами, рассказала врач-терапевт Людмила Алексеева. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, также кондиционеры стоит с осторожностью использовать людям с аллергическим ринитом и астмой, так как длительная циркуляция воздуха увеличивает концентрацию аллергенов в помещении.

Алексеева подчеркнула, что данные заболевания могут обостриться в том числе из-за холодного воздуха. По ее словам, в помещении температура воздуха должна составлять от 23 до 26 градусов тепла. А разница между температурой в помещении и на улице не должна быть больше восьми градусов.

Врач посоветовала людям с аллергией и астмой использовать устройства с опцией увлажнения.

Также она добавила, что кондиционеры сушат кожу, что может обернуться дерматологическими заболеваниями.

Ранее ведущий продакт-менеджер ТПХ "Русклимат" Станислав Макухин рассказал, как правильно выбрать кондиционер. Он уточнил, что существуют четыре вида кондиционеров: сплит-система, инверторная, мульти-сплит-система и мобильный или напольный кондиционер. При покупке эксперт рекомендовал учитывать размеры комнаты и расположение источников тепла, в том числе людей.

Для расчета можно воспользоваться формулой: 1 киловатт на холод или обогрев равен 10 "квадратам" помещения.

