Врач назвала заболевания, при которых опасно есть квашеную капусту

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Людям, страдающим от гипертонии и проблем с почками, в некоторых случаях следует избегать употребления квашеной капусты. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Если капуста была заквашена в большом количестве соли, то людям, которые имеют заболевания почек или гипертоническую болезнь, этот продукт не показан", – пояснила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Соль в составе квашеной капусты задерживает жидкость, повышает давление и может вызывать отеки.

Однако неприятных последствий можно избежать, если приготовить квашеную капусту правильно, то есть без добавления соли. "Есть способ квашения без применения соли. Это могут быть специи, ароматные травы. Сама по себе капуста очень хороша во всех смыслах и полезна для иммунитета", – заключила Королева.

Ранее были названы противопоказания для употребления грибов. Их не рекомендуется есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом, например гастрите или язве. Кроме того, ограничить грибы в своем рационе лучше тем, кто страдает от заболеваний поджелудочной железы, печени и почек, чтобы недуги не перешли в острую фазу.

