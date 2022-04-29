Пассажиры упавшего в кукурузное поле под Жуковским лайнера встретились со своим героем – пилотом Дамиром Юсуповым, который смог посадить неуправляемый самолёт без единой жертвы.

Встреча состоялась в одном из торговых центров Москвы. Пассажиры пообщались с героем России и очутились на его месте – почувствовали себя пилотами и протестировали авиатренажер Airbus A320. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.