Пассажиры, уцелевшие после жесткой посадки самолета в кукурузном поле, – о жизни после ЧП

Ровно год назад, 15 августа, пассажирский самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в деревне Рыбаки. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После жесткой посадки все выжили. В годовщину аварии пассажиры рассказали Москве 24, как происшествие повлияло на их жизнь и почему они считают эту дату своим вторым днем рождения.

В самолет – со слезами

Фото: предоставлено Жанной Карнауховой

Airbus A321, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетал из аэропорта Жуковский в Симферополь. Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, что привело к перебоям в их работе. Управлявшие самолетом командир Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин были вынуждены совершить аварийную посадку в Раменском районе Московской области. Местом приземления стало кукурузное поле у деревни Рыбаки между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома.



Жанна Карнаухова вместе с мужем в тот день летели на отдых в Крым. Решив дождаться своих чемоданов, они провели ночь в гостинице и утром следующего дня снова сели в самолет на другой рейс. С ними с неудавшегося рейса были еще четверо человек – семейная пара с внуком из Серпухова и девушка. До этого они не были знакомы, но после происшествия, вновь ступая на борт самолета, старались держаться вместе.





Жанна Карнаухова пассажир А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле Конечно, было страшно снова садиться в самолет на следующее утро. Когда самолет стал разгоняться, меня охватил такой страх: вцепилась в кресло, слезы льются. Я бы одна вообще не полетела, я трусливая, но у меня сильный муж. Хоть боится, но виду не показывает. В самолете он сидел спокойный, прислушивался ко всем звукам.

Даже спустя год после произошедшего Жанне трудно сдержать эмоции, вспоминая об этом. 15 августа 2019 года все произошло так быстро, что пассажиры даже не успели приготовиться к аварийной посадке. "Никаких объявлений о том, что надо приготовиться к посадке, не было. Если бы они объявляли, то потеряли бы драгоценные секунды, отвлеклись. Я наблюдала за стюардессой, она сидела впереди – наискосок от нас. Она не понимала, что происходит, смотрела в иллюминатор: все тряслось, звуки непонятные. Стюардесса схватила трубку, чтобы позвонить, но в этот момент мы уже плюхнулись на брюхо. И трубка эта вывалилась у нее из рук. Так все быстро произошло, никто даже не кричал. Даже дети", – вспоминает Жанна.



Фото: предоставлено Жанной Карнауховой

По словам женщины, паники и криков в салоне не было. Экипаж действовал оперативно. Стюардессы быстро выпустили надувной трап и стали эвакуировать людей. В какой-то момент Жанна услышала: "Пропустите детей!" Женщина пропустила их вперед и вслед за детьми сама скатилась по трапу.

"Меня всю трясло, я стояла и думала, где мой муж, – рассказывает Жанна. – Всем говорят: "Отойдите подальше от самолета", но я не отхожу, мужа жду. Страшно. А он не спеша посмотрел, что возгораний нет, что все в порядке, нашел сумку с ноутбуком, которая улетела во время приземления, и потом с другого трапа вышел".



Женщина удивляется, что в момент падения у нее не было никаких мыслей, кроме того, что сейчас все разобьются. Она автоматически приняла позу пассажира при аварийной посадке.





Жанна Карнаухова пассажир А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле Я нагнулась вперед, как показывают для экстренных ситуаций в самолете, и говорю: "Господи, мы падаем! Господи, мы падаем!" Я даже забыла, что у меня муж рядом сидит, что у меня есть родственники, мама, внук, – все забыла. В этот момент только мысль, что мы сейчас разобьемся, и перед глазами картина как в фильме про авиакатастрофу, что сейчас будет взрыв.

При посадке самолета А321 на кукурузное поле пилоты убрали шасси и посадили его на брюхо. Перед приземлением экипаж выключил двигатели, чтобы избежать возгорания самолета. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. В результате жесткой посадки за медицинской помощью обратились 74 человека, из них 19 детей. В основном пассажиры получили средние и легкие травмы конечностей. Жертв удалось избежать.



Второе рождение

Фото: предоставлено Светланой Бабиной

У Петра Бабина на этом самолете летели жена, сын и дочь. О происшествии он узнал от родных по телефону. "Мне позвонила супруга и сказала, что они приземлились в кукурузе. Я сначала подумал, что она шутит", – рассказывает Петр. Осознание произошедшего пришло не сразу, возникали двоякие чувства: "С одной стороны, радость, что живы, с другой стороны, начинались мысли, а если бы, не дай бог, что-то произошло…"

Его супруга Светлана рассказала Москве 24, что в момент падения держала детей, которые сидели по обе стороны, и была готова действовать при возможности. "В момент падения ты просто ждешь. Я понимаю, что сейчас момент приземления будет, там никаких мыслей, это секунды. Это состояние ожидания, внутренней напряженности", – вспоминает Светлана.





Светлана Бабина пассажир А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле Была внутренняя концентрация, что надо максимально собраться. В тот момент, когда мы упали, когда кто-то начал кричать, я в ответ крикнула: "Тише!", чтобы предотвратить панику. Когда все начали выходить, суеты не было.

Младшая четырехлетняя дочь Светланы при столкновении с землей испугалась и начала плакать. Старший 11-летний сын проявил выдержку, спокойно встал и под руководством мамы пошел к выходу. В экстренной ситуации он даже подумал о том, чтобы взять мамину сумку. Второй рюкзак Светланы взял с верхней полки мужчина, который сидел впереди. После выхода из самолета он передал рюкзак Светлане.





Светлана Бабина пассажир А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле Когда мы шли по полю, я думала о том, как все могло так благополучно разрешиться. Небольшие ушибы – это мелочи по сравнению с тем, что могло быть. Я не могу назвать это радостью, но было удивление, что это все со счастливым концом.



Командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, совершившим аварийную посадку самолета A321 на кукурузном поле, были присвоены звания Героев России. Звезды им вручил Владимир Путин. Других членов экипажа удостоили орденов Мужества, их наградил министр транспорта Евгений Дитрих.

Тогда семья категорически отказалась лететь другим рейсом в Крым, и они поехали отдыхать в Анапу на машинах. "Это было общее решение. Дети категорически не захотели лететь, супруга тоже сказала: "Нет". В семье мы старались не думать об этом и не вспоминать. Слава богу, все обошлось, и дай бог, чтобы ни с кем таких ситуаций не происходило", – говорит Петр. Сам он периодически летает в командировки, но семья пока не готова снова подняться на борт.

15 августа семья Бабиных празднует свое второе рождение – накрывает на стол и отмечает событие. Светлана рассказала, что после произошедшего они с мужем еще раз переоценили семейные отношения. "В основном стараемся думать об этой ситуации в позитивном ключе, что все-таки нам больше повезло, а не "За что это нам?" – отмечает женщина.

Своим вторым рождением считают удачное приземление и супруги Карнауховы. Несмотря на нелегкий опыт, они уже два раза после аварии летали на самолетах и снова собираются в отпуск в сентябре. "Как говорится, снаряд два раза в одну воронку не падает. Муж у меня всегда на позитиве, всегда успокаивает", – сквозь слезы в голосе улыбается Жанна. После случившегося она стала больше думать о семье: о внуке, которого надо помочь воспитать, о старенькой маме, которой тоже нужна забота.

