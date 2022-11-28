Туристам на Сейшелах с 1 декабря не понадобятся документы по COVID-19 для въезда

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Прибывающим на Сейшелы россиянам с 1 декабря не нужны будут документы по COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на дипведомство РФ.

В посольстве уточнили, что путешественники с 1 декабря будут не обязаны предоставлять сертификаты о прививке и ПЦР-тест на коронавирус. Однако россиянам необходимо будет иметь с собой страховку, которая покрывает в том числе и случаи заболевания коронавирусом.

В дипведомстве также сообщили, что "Аэрофлот" может запустить еще больше рейсов на Сейшелы в пиковый сезон.

"В настоящее время, помимо различных авиамаршрутов между Россией и Сейшелами через третьи страны, Москву и Викторию связывают прямые рейсы "Аэрофлота", осуществляемые дважды в неделю", – напомнили в посольстве.

Ранее Китай упростил визовые процедуры для россиян. Уточнялось, что граждане РФ могут получить экипажную, гостевую, рабочую, деловую, семейную и долгосрочную учебную визы.

Как отмечал генконсул Цзян Сяоян, для Китая большое значение имеет бесперебойное передвижение людей через государственную границу.

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