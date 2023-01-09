Таиланд с 9 января начнет требовать у туристов сертификаты о вакцинации

Фото: depositphotos/anekoho

С 9 января пассажиры, летящие в Таиланд, при посадке на рейс должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации азиатской страны (CAAT), передает Bangkok Post.

По информации издания, нововведение коснется всех рейсов, прибывающих в Таиланд после 01:00 9 января по местному времени (после 21:00 по московскому времени 8 января).

Помимо сертификата о вакцинации можно будет предъявить справку о перенесенном коронавирусе в последние 180 дней или документ с подтверждением противопоказаний к прививке от COVID-19. Уточняется, что данные требования относятся только к лицам, старше 18 лет.

Как сообщается на сайте CAAT, Таиланд принимает туристов привитых 16 вакцинами, включая российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Некоторые авиакомпании РФ уже уведомили своих клиентов о новых правилах, которые вводит Таиланд. Так, в "Аэрофлоте" сообщили, что при отсутствии сертификата о вакцинации от коронавируса или справки туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование. Аналогичную информацию представила авиакомпания AZUR Air.

Авиационные власти Таиланда уже разослали новые требования, рассказал, в свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Об этом сообщает газета "Известия". Он подчеркнул, что сертификат о вакцинации должен отображаться на сайте "Госуслуг" как действительный.

Мурадян добавил, что за ПЦР-тест по прибытии в Таиланд, скорее всего, придется платить самостоятельно. Кроме того, пока остается открытым вопрос, как будут принимать справки о перенесенном заболевании. Вице-президент АТОР пояснил, что юридически такой документ не является подтверждением с "Госуслуг", однако есть вероятность, что тайцы будут принимать любую подобную справку, чтобы сохранить турпоток.

Подобные правила действовали в Таиланде в период пандемии COVID-19. В октябре прошлого года они были отменены, но сейчас их решили вернуть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Китае.

В Таиланде с 9 января туристам потребуется справка о вакцинации против COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!