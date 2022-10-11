Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Власти Японии отменили ограничения на въезд для индивидуальных туристов и на суточное количество приезжающих в государство. Также правительство упразднило запрет на выдачу кратковременных виз. Об этом сообщает ТАСС.

До этого подобные меры власти ввели для предотвращения распространения COVID-19 в государстве.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил, что с 11 октября в стране стартуют мероприятия по стимулированию внутреннего туризма. Кампании будут подразумевать предоставление скидок на посещение различных развлекательных событий.

Отмечается, что в Японии действительными будут считаться сертификаты о вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech и Novavax.

4 октября Камбоджа сняла все ограничения на въезд для туристов. Теперь путешественникам не нужно предоставлять документы, подтверждающие антиковидный статус. Чтобы попасть в государство, следует оформить визу, которая будет действовать не более 30 дней.

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