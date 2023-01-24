Путин заявил, что полноценный летний отдых укрепляет здоровье и семью

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Владимир Путин поднял вопрос о важности полноценного летнего семейного отдыха. По мнению главы государства, он благотворно сказывается на здоровье и отношениях близких людей. Об этом президент сказал на совещании с правительством, на котором обсуждались перспективы развития туризма в России.

"Да и с точки зрения здравоохранения, имея в виду, что полноценный летний отдых, конечно, сказывается благоприятным образом на здоровье наших граждан, особенно на детях. А семейный совместный отдых укрепляет семью", – передает ТАСС его слова.

Путин сделал акцент на том, что тему внутреннего туризма необходимо рассматривать комплексно: с экономической и социальной точек зрения.

Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя допускать разногласий между ответственными ведомствами. Президент также поручил проработать финансовый аспект.

Ранее стало известно, что самыми популярными туристическими направлениями у россиян в январе 2023 года стали Москва, Сочи и Турция. Востребованным среди жителей РФ также оказался Санкт-Петербург.

Средняя стоимость билетов в столицу составила 7,4 тысячи рублей, в Сочи – 7 тысяч рублей, в Санкт-Петербург – 7,5 тысячи рублей. Приобрести билеты в турецкий Стамбул из Москвы можно в среднем за 15,3 тысячи рублей.

Также аналитики заметили интерес путешественников к Минеральным Водам, Пхукету, Еревану, Махачкале.

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