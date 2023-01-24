Туроператоры назвали стоимость отдыха в Египте в январе

Туроператоры предложили рекордные скидки на отдых в Египте – до 45% от цены. Таким способом отели хотят привлечь как можно больше туристов. Однако акции действуют только на горящие туры в январе.

Российские туристы поделились, сколько потратили на поездки в Египет. А эксперты рассказали, что будет с ценами на отдых за рубежом в высокий сезон.

Какие еще направления отдыха будут актуальны? И где можно отдохнуть в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.