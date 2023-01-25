Депутаты предложили освободить от налогов пакетные туры, созданные туроператорами

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Депутаты ЛДПР предложили освободить от НДС пакетные туры, которые были созданы туроператорами. Законопроект уже отправлен в правительство РФ на получение отзыва. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что выборочная отмена налога для некоторых сегментов турбизнеса, например для перелетов или гостиничных услуг, приводит к парадоксальной ситуации для самого бизнеса и потребителя.

На данный момент сформированный тур, который включает перелет и проживание в гостинице, облагается налогом в 20% на добавленную стоимость. В случае если такие услуги тура продаются по отдельности, то они подпадают под нулевую ставку НДС.

В конечном итоге, согласно тексту документа, складывается следующая ситуация: либо пакетные туры становятся дороже, чем приобретение отдельных их частей, либо туроператоры будут продавать пакетные предложения в убыток.

Как считают в ЛДПР, данная инициатива, во-первых, может стать эффективной антикризисной мерой, а во-вторых, сделает турпродукты доступными большинству граждан. Вместе с тем депутаты партии полагают, что дополнительное налогообложение на туроператоров влечет за собой угрозу стабильности многих действующих участников рынка.

Как отметил один из авторов законопроекта, замглавы фракции ЛДПР в Думе Ярослав Нилов, в России очень большой потенциал для развития туристической отрасли, поэтому задача депутатов – простимулировать это развитие, предоставляя различные налоговые льготы.

Ранее сообщалось о том, что с января турецкие власти начнут взимать с отелей 2% за проживание. Подобный налог сделает отдых в Турции более дорогим.



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