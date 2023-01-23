Туроператоры РФ рассказали, кто из россиян может поехать в Китай

С 6 февраля китайские туристы смогут вновь приезжать в Россию. Об этом сообщило министерство культуры и туризма КНР. Туроператоры уже видят запросы на туры, а первые группы ожидают в феврале и марте.

Визы в Китай начнут выдавать и россиянам. С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. В данный момент есть информация лишь о выдаче деловых, рабочих и учебных виз.

Стоит ли опасаться новых штаммов после возобновления турпотока? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.