Мексика работает с Россией над введением безвизового режима – СМИ

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Власти Мексики проводят консультации с российскими коллегами по организации безвизового режима. Об этом со ссылкой на мексиканское посольство в Москве сообщает газета "Известия".

"Консультации с компетентными органами как в МИД, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются", – сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что РФ и Мексика пока не могут взаимно нарастить приток туристов из-за санкций, поскольку российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство США и Канады. Несмотря на это, в мексиканском посольстве выразили уверенность, что в скором времени летная программа с РФ возобновится и даже расширится.

"До февраля 2022 года летало 27 рейсов в месяц. Мы надеемся восстановить сообщение и даже договориться об увеличении частоты рейсов и новых маршрутах", – подчеркнули в дипведомстве.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил уверенность, что вскоре ситуация с авиасообщением наладится. Он отметил, что подобные шаги уже принимаются в отношении других стран Латинской Америки.

"Что касается ситуации с авиаперелетами сейчас, то она выравнивается. Если уже мы летаем в Венесуэлу, то и в Мексику рано или поздно тоже начнем снова", – подчеркнул он.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщал, что Россия прорабатывает договоренности о введении безвизового режима с Мексикой, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и другими странами. Он отмечал, что также обсуждается вопрос увеличения безвизового нахождения россиян в Гонконге с 14 до 30 дней.



Несколько стран могут ввести безвизовый режим для россиян

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