Сергей Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

Например, новый корпус детской поликлиники в Рогачевском переулке уже начал принимать первых пациентов. Там прием ведут педиатры и другие узкопрофильные специалисты. Кроме того, в здании установлено современное медицинское оборудование.

Одновременно реконструировали еще две детские поликлиники – в Кузьминках и Бибиреве. Эти три медучреждения соответствуют новому московскому стандарту помощи пациентам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.