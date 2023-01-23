Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичных районах Кузьминки и Бибирево завершилась реконструкция двух детских поликлиник, а в Бескудниковском районе 23 января новый корпус детской поликлиники уже начинает работу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня в Бескудниковском районе первых пациентов принимает новый корпус детской поликлиники в Рогачевском переулке. Одновременно мы завершили реконструкцию двух детских поликлиник – филиала № 1 ДГП № 48 в Кузьминках и филиала № 3 ДГП № 125 в Бибиреве", – написал он в своем телеграм-канале.

Как рассказал мэр, в медучреждении в Рогачевском переулке работают специалисты широкого перечня, в том числе ортопед, невролог, врач ультразвуковой диагностики. Наличие в поликлинике большого количества специалистов разного профиля позволит детям проходить наиболее распространенные обследования недалеко от дома, подчеркнул градоначальник.

В поликлинике установлено современное оборудование: например, оториноларингологу доступны ЛОР-комбайн, аудиометр, аудиометрическая шумозащитная кабина, риноларингофиброскоп и другие приборы для диагностики слуха. Также врачам доступны современные компьютеры, подключенные к системе ЕМИАС, благодаря чему родители смогут видеть результаты обследований детей сразу в электронной медкарте.

Собянин добавил, что суммарно все три поликлиники смогут обслуживать примерно 40 тысяч юных пациентов. Планировка зданий устроена так, чтобы минимизировать вероятность образования очередей.

Ранее в Москве заработал флагманский центр больницы имени Вересаева. Он предназначен для оказания пациентам экстренной помощи. За первые дни работы его сотрудники помогли более чем 150 пациентам, почти половина из которых находилась в состоянии средней степени тяжести. Приоритетность оказания медпомощи центру помогает определять специальная система "Тираж".



Флагманский центр больницы имени Вересаева принял первых пациентов

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