Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что электробусный парк Москвы стал одним из крупнейших в мире за 4 года с момента поставки первых машин. Об этом мэр сообщил в личном блоге.

По словам мэра Москвы, в конце 2022 года количество электробусов на улицах столицы достигло 1050 единиц.

"Московские электробусы обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 миллионов пассажиров, а всего с начала работы – больше 276 миллионов человек", – написал мэр.

Собянин отметил, что в России была создана новая отрасль машиностроения – производство электробусов. Заводы "ГАЗ" и "КамАЗ" создали долгосрочные инвестиции в развитии новых линиях производства.

Мэр уточнил, что в 2021 году "КамАЗ" открыл в Москве производство по сборке электробусов на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

На сегодняшних день порядка 8,5 тысячи человек занимаются производством электробусов. Кроме того, эти рабочие места хорошо закреплены от колебаний деловой конъюктуры благодаря техобслуживанию машин в течение 15-ти лет.

В 2022 году электробусы начали обслуживать на 4-х маршрутах Новую Москву. Маршруты связывают Троицк с ближайшими поселениями, кроме того 101-й маршрут курсирует до станции метро "Теплый Стан". Это произошло благодаря открытию электробусного парка "Красная Пахра", который стал первым в России и крупнейшим в Европе.

Собянин рассказал, что в ТиНАО курсируют усовершенствованные электробусы. Они оснащены новейшей модификации с улучшенными характеристиками. Каждый электробус оборудован увеличенным запасом хода, более крупным маршрутным табло, адаптивным освещением в салоне, также в салонах установлен электрический отопитель.

"Парк "Красная Пахра" рассчитан на 300 машин. На его территории установлены 34 ультрабыстрые зарядные станции с системой динамического распределения заряда на более 200 зарядных постов", – сообщил Собянин.

Мэр заявил, что в 2023–2024 годах планируется поставить в столицу около тысячи электробусов. Электробусный парк будет увеличен почти вдвое.

Собянин также отметил, что благодаря появлению электробусов на каждого пассажира теперь приходится в 145 раз меньше выброса вредных веществ. В 2022 году количество выбросов СО2 сократили на 36 тысяч тонн, а загрязняющих веществ – на 280 тонн.

"Поэтому, несмотря на санкции и прочие сложности, правительство Москвы продолжит делать ставку на экологически чистый наземный транспорт. Это инвестиции и в повышение комфорта пассажиров, и в улучшение здоровья горожан, и в развитие транспортного машиностроения России", – заключил Собянин.

Ранее в пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что в Москве планируется запуск 30 электробусных маршрутов в 2023 году. В течение 2023 и 2024 годов в город поступит около 1 000 улучшенных электробусов.

Их основные преимущества заключаются в удвоенной емкости батареи, более ярком указателе маршрута и запасе хода после подзарядки до 90 километров.

Десять новых конечных станций для автобусов и электробусов построят в столице в 2023 году

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