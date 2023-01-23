В России в новогодние каникулы отдохнули более 12 млн человек

Турпоток по России в новогодние каникулы увеличился по всем направлениям. Внутри страны отдохнули больше 12 миллионов человек. На горнолыжных курортах России – более трех миллионов туристов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Загрузка отелей была высокой – от 70 до 95%.

Также на оперативном совещании уделили внимание программам для повышения взаимного турпотока с дружественными странами. В 2023 году продолжится реализация нацпроекта, направленного на развитие туризма в РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.