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17:45

Туризм

Иммунолог оценил решение Китая о выездном туризме в РФ с 6 февраля

Иммунолог оценил решение Китая о выездном туризме в РФ с 6 февраля

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Китай возобновляет групповой туризм в Россию с 6 февраля, который был ранее приостановлен из-за пандемии. Первых туристов ожидают в РФ ближе к марту. Однако более 30 стран ввели ограничения на въезд для путешествующих из Китая.

Иммунолог прокомментировал, какие меры предосторожности должна принять Россия. Он рассказал, как китайские туристы могут повлиять на эпидемиологическую обстановку в РФ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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