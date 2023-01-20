Иммунолог оценил решение Китая о выездном туризме в РФ с 6 февраля

Китай возобновляет групповой туризм в Россию с 6 февраля, который был ранее приостановлен из-за пандемии. Первых туристов ожидают в РФ ближе к марту. Однако более 30 стран ввели ограничения на въезд для путешествующих из Китая.

Иммунолог прокомментировал, какие меры предосторожности должна принять Россия. Он рассказал, как китайские туристы могут повлиять на эпидемиологическую обстановку в РФ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.