Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москва и Минск имеют общее представление о том, какие цели должны быть достигнуты в ходе военной спецоперации РФ на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ пояснил, что обменялся с Лукашенко мнениями о текущей ситуации на Украине и ходе специальной военной операции.

"У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", – сказал Лавров.

Ранее Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы прекратить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года. Глава государства подчеркнул, что защита населения Донбасса и прекращение развязанной Киевом войны является основным смыслом специальной военной операции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО – Лавров

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