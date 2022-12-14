Отдых в Турции подорожает из-за нового налога в туристической отрасли страны. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что с января турецкие власти начнут взимать с отелей 2% за проживание.

Сумма получается незначительная, но она войдет в общий рост цен. Ранее турецкие отельеры предупреждали, что стоимость их услуг в следующем сезоне может увеличиться в половину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.