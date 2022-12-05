Наиболее длительные поездки осенью россияне совершали в Анапу, Краснодар и Ростов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Осенью текущего года россияне больше всего времени проводили на южных курортах, сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

В частности, отдых в Анапе длился в среднем 18,7 дня, а в Краснодаре – 18,4 дня. Третье место в этом рейтинге занял Ростов. Там в среднем проводили 14,7 дня. В топ направлений также вошли Магадан (13,4 дня) и Геленджик (12,5 дня).

За границей осенью дольше всего отдыхали во Вьетнаме. В среднем продолжительность пребывания в Ханое длилась 34,1 дня, а в Хошимине – 24,7 дня. В Майами клиенты сервиса ездили в среднем на 21,3 дня. Также в пятерку зарубежных направлений вошли Дели (20,5 дня) и Денпасар (20,1 дня).

Среди наиболее продолжительных путешествий на поезде лидерами снова стали южные курортные города. Первое место заняла Феодосия, куда ездили на 13,8 дня, второе – Владиславовка. Речь идет о селе в Кировском районе Крыма, в которой клиенты сервиса находились в среднем 12,9 дня. Третье – Симферополь, где проводили около 12,8 дня. В списке оказались еще Евпатория (12,7 дня) и Клинцы (11,2 дня).

На наименее продолжительное время россияне летали осенью в Череповец – 1,8 дня, в Тамбов – 2,6 дня, Псков – 2,7 дня, Йошкар-Олу – 2,8 дня и Ульяновск – 2,9 дня.

Среди зарубежных направлений меньше всего дней проводили россияне в турецком городе Кайсери –2,8 дня, Актобе – 4,5 дня, Минске – 4,6 дня, Измире –4,9 дня и Бухаресте – 5,4 дня.

Самыми короткими путешествиями на поезде стали поездки в Самарканд, где пользователи сервиса проводили около одного дня, Владимир – 1,6 дня, Сортавалу – 1,7 дня, Рязань – 1,8 дня и Тулу – 1,9 дня.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию для туристов единого билета на различные виды транспорта по маршруту следования.

Кроме того, глава государства потребовал проработать возможность организованной перевозки туристов между объектами в случае дальних путешествий.

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