Путин поручил рассмотреть возможность создания единого билета на все виды транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поручил представить предложения по созданию для туристов единого билета на различные виды транспорта по маршруту следования. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, властям нужно будет представить идеи по синхронизации работы разных видов транспорта на туристических направлениях.

Путин также поручил подумать над обеспечением возможности организованной перевозки туристов между объектами при дальних путешествиях. Речь идет также об использовании в этих целях цифровой платформы, доступ к которой имели бы туристы, перевозчики и туристические организации.

Путин поручил правительству представить предложения по развитию многофункциональных зон придорожного сервиса. Кабмину, в частности, нужно будет определить, есть ли необходимость в введении упрощенного порядка получения разрешения на строительство съездов с дорог, чтобы туристам было проще попасть в кемпинги и другие придорожные объекты.

Ранее президент поручил подготовить идеи об увеличении числа авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень недружественных. Правительство, МИД, МВД и ФСБ должны предоставить доклад до 1 июня 2023 года.



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