Путин поручил рассмотреть возможность увеличения авиаперевозок с другими странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил подготовить предложения по увеличению количества авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень недружественных. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительство, МИД, МВД и ФСБ должны предоставить доклад до 1 июня 2023 года.

Путин также рекомендовал регионам для охраны территории, где проживает больше туристов, чем местных жителей, привлекать ЧОП или народных дружинников.

Ранее Путин поручил представить идеи по установлению безвизового режима для поездок в Россию в туристических, деловых или образовательных целях. Он также поручил подумать над возобновлением электронной визы для граждан государств, которые не входят в перечень недружественных государств.



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