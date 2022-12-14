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14 декабря, 16:46

Туризм
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Налог на проживание в Турции не повлияет на турпоток из РФ – эксперт

Плати и заселяйся: как налог на проживание в Турции повлияет на турпоток из РФ

С 1 января 2023 года в Турции для туристов введут двухпроцентный налог на проживание в разных объектах размещения – гостиницах, отелях, гостевых домах, кемпингах. Не платить разрешили только отдельным категориям путешественников. Разбираемся, отпугнет ли это россиян и как изменится стоимость отдыха в стране.

Дополнительная плата

Фото: depositphotos/Ivankmit

В документе министерства финансов Турции сказано, что двухпроцентный налог будет взиматься с туристов за проживание в гостиницах, отелях, мотелях, апарт-отелях, кемпингах, гостевых домах, туристических деревнях. Предполагается, что его могут включать в стоимость путевок, которые предлагают турагентства.

Освобождаются от уплаты налога представители дипломатических миссий, а также сотрудники международных организаций, имеющие дипстатус. Кроме того, налог не распространяется на студентов, которые проживают в общежитиях, пансионатах и гостевых домах.

Правительство Турции приняло решение ввести налог на проживание еще в 2019 году, однако решение было отложено из-за пандемии коронавируса. Представители туротрасли страны были против этой меры. По их мнению, налог может снизить конкурентоспособность республики по сравнению с другими курортными странами.

По данным министерства культуры и туризма Турции, за январь – октябрь 2022 года российский турпоток в страну превысил 4,63 миллиона поездок. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Ведомство прогнозирует, что по итогам 2022-го количество въезжающих туристов из РФ превысит пять миллионов. В целом, Россия находится на втором месте по числу путешественников в Турции, уступая место Германии.

Туристов не остановит?

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Из-за налога на проживание стоимость путевки в Турцию немного увеличится, однако на желании туристов отдохнуть там это вряд ли отразится. Такое мнение выразила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с Москвой 24.

Это не скажется на спросе. Если уж не отразилась стоимость перелета, который в этом году стал более долгим и дорогим, то уж этот курортный сбор никак не остановит путешественников от отдыха в Турции.
Наталия Осипова
исполнительный директор Альянса туристических агентств

Эксперт подтвердила, что для организованных туристов налог на проживание будут включать в стоимость путевки. Самостоятельные путешественники смогут оплачивать его при въезде или выезде из отеля на стойке регистрации. "Думаю, что многие даже не заметят подорожание отдыха на 2%", – отметила она.

Осипова напомнила, что налог на проживание введен во многих странах и некоторых регионах России. Обычно эти деньги поступают в бюджет государства, а затем направляются на восстановление территорий отеля после активного туристического сезона или на строительство новых объектов, заключила эксперт.

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