Россиян предупредили о повышении цен на отдых в Турции в 2023 году

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Проживание в турецких отелях летом 2023 года увеличится в среднем на 35–50% по сравнению с сезоном 2022 года. Подобный рост цен спрогнозировали отельеры, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению менеджера по продажам отеля Seven Seas Gravel Select Гюнай Шабана, увеличения стоимости избежать не получится. Цены в области гостиничного бизнеса за последнее время значительно выросли, утверждает он. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время подорожало абсолютно все – от овощей до электроэнергии.

"Некоторые отельеры в пятизвездочном сегменте, и мы в их числе, не хотят, но вынуждены будут повысить цены в летнем сезоне на 50%", – поделился Шабан.

Его слова подтвердила представитель группы отелей Kilit Hospitality Group Гюзель Кыйяк. По ее словам, в летний период цены в Турции вырастут на 30–50%.

Ранее в АТОР рассказали, что наиболее часто из самолетов воруют чашки и столовые приборы. Как отметили специалисты, путешественники часто прихватывают с собой тарелки, гигиенические пакеты, одеяла, подушки и спасательные жилеты.



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