Участники спецоперации смогут пройти переподготовку в вузах – Фальков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники военной спецоперации на Украине смогут пройти профессиональную переподготовку в российских вузах и получить необходимую психологическую помощь, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на правительственном часе в Совфеде, он отметил необходимость объединения усилий Минобрнауки с ресурсами Минтруда, поскольку это министерство отвечает за реализацию федерального проекта "Содействие занятости". По его словам, в настоящее время власти готовят целую линейку инструментов поддержки участников спецоперации, в которых будут задействованы вузы.

"Больше 130 университетов сегодня имеют хороший опыт, по крайней мере, в части, касающейся повышения квалификации и профессиональной переподготовки", – сказал Фальков.

Он уточнил, что в вузах будут работать центры психологической помощи для участников СВО.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил пересмотреть порядок перерасчета платы за коммунальные услуги для мобилизованных россиян. Он отметил, что в настоящее время существует ограничение по сроку действия заявления о перерасчете платы за коммунальные услуги.

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