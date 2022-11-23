Проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером Russian Event Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совместный проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, он занял второе место в номинации "Лучшая идея туристического события". Всего на конкурс подали 604 заявки, до финала дошли 314 претендентов из 55 регионов страны.

Москва совместно с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом представила на конкурсе межрегиональный маршрут, который предлагает побывать в трех городах. В него включены тематические программы для семей с детьми, поклонников культурно-познавательного отдыха и гурманов.

Программа "Три столицы: избранное" познакомит участников с памятниками архитектуры и популярными точками притяжения. Программа "Семейные выходные" покажет парки и смотровые площадки, интерактивные музеи и увлекательные экскурсии для взрослых и детей.

Желающим изучить гастрономическую карту трех городов понравится программа "Великий кулинарный путь". В нее включены 15 заведений, представляющих традиционную и современную русскую кухню, а также европейскую, паназиатскую и средиземноморскую.

Ранее три проекта Москвы получили призы всероссийской туристской премии "Маршрут года". Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что Гран-при завоевало приложение "Узнай Москву", а размещенный на одноименном сайте гид по литературным маршрутам занял третье место в номинации "Лучший велосипедный маршрут".

Совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга, которая предлагает за несколько дней посетить интересные локации двух городов, стала второй в категории "Лучший межрегиональный маршрут". Финалистами конкурса стали маршрут по знаменитым советским высоткам и детский проект "Узнай Москву с Чевостиком".



Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией

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