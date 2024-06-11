Журналист Шарковский: истребители F-16 для Украины – это самоубийство Запада

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Передача истребителей F-16 Украине станет самоубийством для Запада, заявил военный журналист Александр Шарковский в эфире радио КП.

"На Западе почему-то не хотят это осознавать. Самолеты с восточных аэродромов стран НАТО, которые взлетают в восточном направлении и над Украиной, делают пуски в сторону территории России – это самоубийство", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что после размещения истребителей на местах базирования рядом с границами Украины, а также в Польше, Румынии или Чехии, Россия получит право наносить по ним удары.

По мнению журналиста, подобное решение приведет лишь к расширению зоны военного конфликта, что может повлечь за собой серьезные последствия.

Специалист также назвал F-16 достаточно хорошим самолетом и обратил внимание, что его характеристики близки к МиГ-29. Тем не менее размещение истребителей на территории Украины он счел невозможным, поскольку Россия приступит к нанесению ударов по местам их базирования.

Ранее американский политик и правозащитник Аджаму Барака заявил, что в случае размещения переданных украинской стороне F-16 на территории государств Евросоюза они станут законными целями для России. По его мнению, при таком сценарии удары ВС РФ могут быть восприняты как нападение на НАТО и привести в действие статью 5 устава Североатлантического альянса.