Картаполов: F-16 и аэродромы станут законной целью в случае участия в боевых вылетах

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Истребители F-16 и аэродромы за пределами Украины будут законной целью в случае их участия в боевых вылетах, предупредил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями", – приводит РИА Новости его слова.

При этом Картаполов объяснил, что претензий не будет в случае базирования американских истребителей на аэродромах, с которых их отправляют на Украину. Целью ВС РФ будут авиагавани, с которых осуществляется взлет.

"Что касается (возможности. – Прим. ред.) сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что Украина планирует разместить некоторые истребители F-16, которые получила от западных государств, на авиабазах за границей. К такому решению власти страны пришли в том числе, чтобы самолеты не стали "мишенями" на украинских базах.

До этого первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что у России есть все основания сбивать нидерландские F-16 в том случае, если они предпримут попытку нанести удары по территории страны.

