Bloomberg: Саудовская Аравия может продать часть ценных бумаг G7 из-за активов РФ

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Саудовская Аравия предупредила страны, которые входят в "Большую семерку", что может продать часть ценных европейских бумаг, если союз конфискует российские активы и направит эти средства на помощь Украине. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Какими бы ни были мотивы, действия Саудовской Аравии подчеркивают ее растущее влияние на мировой арене и трудности, с которыми сталкивается G7 в получении поддержки со стороны стран Глобального Юга для Украины", – сказано в материале.

По информации агентства, таким образом в мае и июне страны G7 обсуждали передачу Украине замороженных активов России. В объединении предполагают, что сами деньги не будут трогать, а воспользуются лишь прибылью от них.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявляла, что изъятие доходов от российских активов в пользу Украины имеет юридические основания. По ее словам, доходы от замороженных активов РФ накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии. Сами средства остаются "конфискованными", хотя при этом и генерируют прибыль.

В свою очередь, Владимир Путин назвал конфискацию российских активов и валютных резервов западными странами воровством, добавив, что этот процесс не останется безнаказанным.

