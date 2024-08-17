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Германия вынуждена ограничить военную помощь Украине из-за нехватки средств. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ новые средства на эти цели не выделяются, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на документы.

В публикации также приводится письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера главам минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок. Он пояснил нехватку средств мерами жесткой экономии со стороны офиса канцлера ФРГ Олафа Шольца и министерства финансов.

При этом военная техника, которая уже была одобрена, будет доставляться в Киев. Уже следующие запросы министерства обороны не будут одобряться по требованию Шольца.

Таким образом, военная поддержка Украине, запланированная ФРГ, сократится почти в два раза в следующем году, а уже в 2027 году составит менее чем одну десятую от текущего объема.

Сам Линдер отрицает резкое сокращение финансирования Украины. Министр финансов предположил, что в будущем денежные средства будут поступать уже не из федерального бюджета, а из замороженных российских активов.

Ранее Еврокомиссия объявила о выделении и отправке на закупку оружия для Украины транша в размере 1,5 миллиарда евро из отходов от замороженных российских активов.

Это прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что выделенный транш стал поводом для продуманных действий в ответ на такие незаконные решения.

До этого он также предупреждал, что Москва разработает способы правового преследования тех, кто причастен к конфискации активов РФ в Европе.