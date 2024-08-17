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Главный редактор немецкого политического журнала Compact, который МВД ФРГ считает правоэкстремистским, Юрген Эльзессер заявил, что является сторонников Владимира Путина. Об этом сообщает агентство DPA.

Эльзессер выступил на конференции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Магдебурге. Его слова о поддержке российского лидера были встречены аплодисментами со стороны членов партии.

Кроме того, в своей речи он раскритиковал министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и главу Минобороны Бориса Писториуса. Также он оскорбил лидера партии "зеленых" Рикарду Ланг.

Путин также снискал популярность среди жителей Западной Европы и Германии, рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его словам, люди видят в РФ ценности, которые поддерживают, кроме того, они хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. При этом им навязывают общество, в котором этого нет.