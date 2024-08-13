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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на восхваление в Германии нацистских преступников.

В своем телеграм-канале дипломат рассказала, что в июле этого года глава Управления готовности и обеспечения ВС Германии генерал-лейтенант Кай Роршнайдер издал директиву, в которой приводится список нацистских солдат, офицеров и генералов, готовых стать "примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели".

В их число вошли, в частности, бригадный генерал Хайнц Карст, получивший Железный крест 1-й степени на Восточном фронте, полковник Эрих Хартманн, сбивший во время Курской битвы за день 7 советских самолетов, контр-адмирал Эрих Топп, являющийся одним из самых успешных командиров Кригсмарине.

"Новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всем мире военными преступниками. При попустительстве оккупационных сил Запада (США, Британии и Франции) их в 50-е взяли на службу в армию Западной Германии, чтобы держать в страхе свой еще не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе", – отметила Захарова.

На сегодняшний же день по распоряжению бундесвера они возвращаются в "свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища", подчеркнула представитель МИД.

"Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии.

Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!" – заключила Захарова.

В феврале Курский областной суд признал геноцидом национальных, этнических и расовых групп народов СССР преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей на территории региона в период Великой Отечественной войны.

Речь идет о действиях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в 1941–1943 годах. Они затронули не менее 237 666 граждан СССР – представителей мирного населения, военнопленных, проходящих службу в Красной Армии.