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Украинский нацист Ярослав Хунка (Гунько) и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, они совершили военные преступления над людьми, расстреливая и сжигая их в домах в 1944 году в районе поселка в Бродовском районе Украины по приказу вышестоящих командиров.



Генпрокуратура РФ 8 декабря 2023 года потребовала от Канады выдать им Хунку, обвиняемого в геноциде во время Великой Отечественной войны. Однако 13 февраля канадская сторона официально отказала Москве в этом, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции.



По этому поводу в тот же день российские дипломаты организовали встречу с канадскими коллегами. Однако днем позже, 14 февраля, стало известно о просьбе Оттавы дать им дополнительное время на подготовку ответа по делу Хунки.

Инцидент произошел в конце сентября 2023 года, когда в канадский парламент на выступление президента Украины Владимира Зеленского пригласили ветерана СС Хунку. Его приветствовали лидер Украины и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

После международной реакции спикер палаты общин парламента Энтони Рота извинился за эту ситуацию и ушел в отставку. Сам Трюдо позже также принес свои извинения.

