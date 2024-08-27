Пентагон: США не будут снимать ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь РФ

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Соединенные Штаты пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

Украина может использовать американскую военную помощь для самообороны и ответного огня, однако политика в отношении ударов вглубь РФ остается прежней, сказал Райдер, отвечая на вопрос, планируют ли власти США пересмотреть ограничения на фоне жалоб украинского президента Владимира Зеленского, призывающего Запад их снять.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что американские власти готовят почву, для того чтобы снять все действующие ограничения на использование своего оружия украинской армией. Вашингтон будто "поддразнивает" Москву, говоря об ограничениях на применение ВСУ оружия США вглубь РФ, уточнил он. Дипломат призвал Белый дом прекратить враждебную политику по отношению к России для начала разговора с Москвой о стратегической стабильности.