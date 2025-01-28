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28 января, 16:39

Политика

МИД Франции заявил о готовности поставить Украине истребители Mirage в 2025 году

Фото: 123RF/jgorzynik

Франция планирует поставить Украине истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

"Mirage будут в ближайшее время в украинском небе", – сказал французский министр.

При этом Барро не смог прямо ответить на вопрос о возможной отправке французских военных на Украину после окончания конфликта.

"Мы должны готовиться к полноценному участию, и здесь я имею в виду Францию, Европу и в какой-то степени США, к тому, чтобы обеспечить гарантии мира на Украине, когда он будет достигнут", – заключил глава МИД Франции.

Ранее о планах поставить Украине истребители Mirage в первом квартале 2025 года заявлял глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, военные самолеты оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны также отметил, что Париж продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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