Шольц не исключил объявления ЧС в Германии для финансирования Украины

Фото: ТАСС/IMAGO/Vesa Moilanen

В целях ослабления "долгового тормоза" (правила, запрещающего брать из бюджета больше средств, чем в него поступает. – Прим. ред.) для дальнейшего финансирования военной помощи Украине в Германии можно объявить о чрезвычайной ситуации, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Война в центре Европы – это чрезвычайная ситуация, что же еще", – цитирует политика ТАСС.

Он обратил внимание, что конституция страны не исключает ослабления "долгового тормоза" при условии возникновения подобной ЧС. Канцлер также выразил уверенность в том, что в пользу такого шага выступит большинство в бундестаге после выборов.

Шольц призывал ввести чрезвычайное положение из-за заявлений США по Украине. Он аргументировал подобное решение необходимостью ФРГ выработать новый подход к сложившейся на сегодняшний день ситуации.

По законодательству Германии объявление ЧП позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в частности кредитов и займов.

Комментируя этот призыв немецкого канцлера, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что он связан с выборами в бундестаг. Другой причиной подобных действий, по мнению российского политика, является "желание выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса" Трампа на европейском континенте.