Шольц призвал ввести чрезвычайное положение из-за заявлений США по Украине

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Немецкие власти должны рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение на фоне высказываний американской администрации по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца.

Он аргументировал подобное решение необходимостью ФРГ выработать новый подход к сложившейся на сегодняшний день ситуации. По законодательству Германии, объявление ЧП позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в частности кредитов и займов.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы. Затем лидер США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трамп заявил, что тот хочет мира, как и Путин.

Россия начала формировать переговорную группу с США, в том числе для обсуждения ситуации на Украине. В Кремле подчеркнули, что разговор Путина и Трампа является очень важным на фоне отсутствия подобных контактов в последние годы.