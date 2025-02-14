Медведев связал призыв Шольца объявить режим ЧС из-за Украины с выборами в бундестаг

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Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим ЧС из-за Украины связан с выборами в бундестаг, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Медведева, у фракции Шольца СДПГ "нет шансов" против оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который представляет кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

Другой причиной, по мнению зампреда Совбеза РФ, является "желание выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса" президента США Дональда Трампа на европейском континенте. Поэтому, добавил Медведев, Украина имеет "вполне вторничное" значение в призыве Шольца объявить режим ЧС.

Ранее Шольц призвал ввести чрезвычайное положение из-за заявлений США по Украине. Он аргументировал подобное решение необходимостью ФРГ выработать новый подход к сложившейся на сегодняшний день ситуации. По законодательству Германии объявление ЧП позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в частности кредитов и займов.

Также канцлер Германии отметил, что действия и заявления администрации Трампа по украинскому вопросу угрожают самой Украине, Европе и всему миру.