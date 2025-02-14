Шольц заявил, что действия Трампа по Украине угрожают безопасности ФРГ

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия и заявления администрации президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу угрожают самой Украине, Европе и всему миру. Таким образом немецкий политик прокомментировал прошедший разговор между Трампом и Владимиром Путиным.

"Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться", – говорится в сообщении канцлера в соцсети X.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа, во время них стороны обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие проблемы. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.