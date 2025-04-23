Трамп пообещал раскрыть план по урегулированию конфликта на Украине в течение 3 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что представит дорожную карту по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. В американской прессе также появились сообщения о возможном признании Крыма частью России и отказе от вступления Украины в НАТО в рамках будущего соглашения.

В Киеве эти обсуждения с Вашингтоном не подтвердили, но эксперты считают, что США могут усилить давление. Ожидается, что предварительные договоренности обсудят на встрече в Лондоне с участием США, Европы и Украины.

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